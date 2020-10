Obchody chceme udržet otevřené, říkal Prymula v úterý. Ve středu je zavřel

Video o obchodech zveřejnil Prymula v úterý na Twitteru – odpovídá v něm na otázku, zda je bezpečné chodit do obchodů. „Pokud dodržujte režimová opatření, tak myslím, že to riziko vysoké není,“ říká.

„Chceme nadále udržet obchody v režimu otevřených,“ doplňuje pak s tím, že by v nich ale měl být naráz jen omezený počet lidí.

Ve středu pak vláda rozhodla, že uzavře maloobchodní prodejny s výjimkou základního sortimentu. Omezení by mělo platit od čtvrtka 06:00 do konce nouzového stavu, který by měl vypršet 3. listopadu.