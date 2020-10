Nová tvrdší opatření: Zákaz nočního vycházení, denní pravidla se zatím nemění

Vláda se znovu rozhodla přitvrdit a přijmout opatření, která by měla pomoci zastavit masivně se šířící koronavirus. Kabinet rozhodl o zákazu nočního vycházení s výjimkou cest do zaměstnání apod. Zákaz platí od středy 28. října do půlnoci v úterý 3. listopadu. Původně zvažovanou variantu, že by se zpřísnila i pravidla pro pohyb lidí během dne, zatím kabinet odmítl.