Muslimové se v Berlíně kvůli koronaviru nevešli do mešity, tak šli do kostela

„Je to velké gesto, přináší radost v době ramadánu i v této krizi,” řekl imám mešity Mohamed Taha Sabry. V kostele vedl muslimský obřad, na který z vitrážového okna shlížela podobizna Panny Marie. „Pandemie z nás vytvořila společenství. Krize lidi spojuje.”

„Je to zvláštní pocit, s ohledem na hudební nástroje či obrazy,” popsal své pocity člen muslimského sboru věřících Samer Hamdoun. „Ale když se na to podíváte, když pominete drobné detaily, je to koneckonců chrám Boží.”