Linet: Lůžka pro české nemocnice mají přednost před ostatními zakázkami

Společnost Linet by měla v příštích týdnech dodat zdravotnickým zařízením po celé republice 4000 lůžek pro pacienty nakažené koronavirem. Právu to řekl výkonný ředitel Linet Group Tomáš Kolář. Přestože celosvětově je poptávka po jejích výrobcích obrovská, firma vnímá jako svou povinnost vyřídit zakázku od státu přednostně. Linet poskytne slevu. Hodnota zakázky by se měla pohybovat kolem pěti až šesti milionů eur (zhruba 137 až 164 mil. Kč). Jedno lůžko přitom podle typu vybavení stojí standardně od 1500 do 4000 eur (zhruba 41 100 až 109 600 Kč).