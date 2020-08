Lékaři: Roušky dětem ano, ale jen starším

Pokyn není závazný, a tak se pravidla v jednotlivých zemích liší. Zda uposlechne naše ministerstvo zdravotnictví a posune hranici dvou let věku, není jasné. Čeští lékaři jsou pro. Prvního září nás čeká jakási „odlehčená“ verze opatření, tedy rouška jen v MHD, na úřadech a v zdravotnických zařízeních a na pražském letišti.

A to i dětem od dvou let. Jakmile se ovšem epidemiologická situace zhorší, vrátí se povinná ochrana úst a nosu i do obchodů a škol. Před tím, že by děti měly masku na obličeji delší dobu, zvláště ty malé, varují lékaři napříč specializacemi. Roušky ano, ale jen u starších, a ne celý den.

„Střetávají se tu dvě věci. Epidemiologická potřeba, kdy děti sice nemívají těžký průběh nemoci, ale mohou fungovat jako přenašeči, a to, že děti jsou nezvladatelné. Nemůžeme je nutit nosit roušky, nedokážeme jim to rozumně vysvětlit,“ řekl Právu Jiří Beneš, přednosta Kliniky infekčních chorob Nemocnice na Bulovce.

„A nyní je otázka, co je reálně dosažitelné. Sám jsem vychoval čtyři děti a nyní mám vnoučata. Když si představím, že bych nutil čtyřleté dítě, že musí mít roušku, přijde mi to šílené,“ uvedl.

„Řešil bych to tak, že dítě s nějakou respirační obtíží nebudu pouštět k lidem z ohrožených skupin, aby se nedostali do epidemiologicky nebezpečné situace. Vyřešit tohle je konsenzuální věc. Proto by se k tomu určitě měli vyjadřovat pediatři,“ dodal Beneš.

Právo oslovilo i pediatričku Marii Mikuleckou, která léčí desítky let děti v pražské fakultní nemocnici Motol.

„Jsem pro, aby i děti roušky nosily. Přece jen rouška je bariérou pro kapénky, kterými se infekce šíří. Proti šíření virů by asi musela být speciálnější, než je ta obyčejná látková, ale alespoň nějaká zábrana to je. Nicméně donutit úplně malé dítě, aby nosilo roušku, by asi vyžadovalo speciální zácvik. To porozumění u nich začíná řekněme nějak po třetím roce věku, ale návrh, aby nosily roušky děti až od pěti let, se mi zdá nejrozumnější,“ souhlasí s posunem věkové hranice lékařka.

Ministerstvo zdravotnictví ani hlavní hygienička Jarmila Rážová se do uzávěrky tohoto vydání k doporučení WHO nevyjádřily.

„Naší společnosti se podařilo prosadit, že nemusí nosit roušky kojenci a batolata do dvou let. Kojence by to přímo ohrožovalo na životě, neviděli byste, zda dýchá. U batolat by to byl rovněž velký problém. Starší děti v metru a tramvaji rouška ochrání a neohrozí. Ale kdyby měly roušku nosit děti tří a čtyřleté po celý den, například ve školce, to by bylo něco jiného. Naštěstí taková situace nenastala,“ reagoval předseda České pediatrické společnosti Jiří Zeman.

Jako dospělí

Po osmi měsících pandemie zveřejnila WHO manuál nošení roušek dětmi na svých stránkách. K doporučení se přidal i UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů. Děti ve věku 12 let a starší by měly nosit roušky za stejných podmínek jako dospělí.

Pro děti mezi šestým a 11 rokem WHO doporučuje zohlednit, jak rozšířený je přenos viru v dané oblasti a zda dítě interaguje s vysoce rizikovými jedinci. Děti do pěti let by za normálních okolností roušky nosit neměly z důvodu bezpečnosti a celkového zájmu dítěte a schopnosti přiměřeně používat masku s minimální pomocí.