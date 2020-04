Kolektivní imunita se projeví v květnu, slibuje Švédům epidemiolog. Mrtvých zatím přibývá

Alespoň některé části Švédska by mohly již příští měsíc dosáhnout tzv. kolektivní imunity vůči viru SARS-CoV-2. V době, kdy sílí debaty o účinnosti tamní „ležérní” strategie v boji s novým typem koronaviru, to podle listu The Daily Telegraph prohlásil hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell. I když počet obětí roste, tvořící se imunita v hlavním městě Stockholmu má podle něj „na virus vliv”.