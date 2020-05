Kadeřníci si zoufají: Se štíty nasazenými přes roušky krvácíme z nosu a omdléváme

Výzvu premiérovi jste poslal už den před otevřením kadeřnictví. Předpokládal jste komplikace předem? Jak zareagovali ostatní kadeřníci?

Jakmile byla stanovena pravidla pro kadeřníky kromě jiného s dvojitou ochranou, zkoušeli jsme to a už jsem věděl, že to bude dělat obrovské potíže. Pod otevřený dopis se podepsalo pět set kadeřníků, hned druhý den dalších pět set a teď už jsou to tisíce. Píší mi na mail i po sociálních sítích, s jakými problémy denně bojují.

Těm, kteří mají nízký tlak, se spouští krev z nosu. Jedna má kolegyně hned první den omdlela.

Co konkrétně se kadeřníkům při nošení ochranných pomůcek stává?

Vidím to i ve svém kadeřnictví, kde mají dvě kadeřnice brýle a okamžitě se jim za plexisklem mlží. Těm, kteří mají nízký tlak, se spouští krev z nosu. Jedna má kolegyně hned první den omdlela. Takže jsme jí upravili pracovní dobu a chodí jen obden. Kvůli obrovskému zájmu pracujeme i 14 hodin denně a to se v roušce a plexisklu vydržet opravdu nedá.

Jak zareagovali političtí představitelé na vaši výzvu? Je šance, že by z vás povinnost dvojité ochrany sejmuli, nebo to epidemiologové nepovolí?

Ministr Karel Havlíček nám hned odpověděl, že diskuse s epidemiology o našem oboru byla asi nejnáročnější a že je rád, že jsme otevřeli 11. května, a ne až v poslední vlně 25. Ale napsal nám, že budou i nadále s epidemiology jednat a pokusí se dohodnout praktičtější řešení.

Nicméně epidemiolog Rastislav Maďar zdůvodnil nutnost dvojí ochrany tím, že rouška po čase zvlhne a neposkytuje ochranu dýchacích cest. Štít nám povolili si sundat až dva metry od zákazníka, což v praxi vlastně vůbec nemá význam. Pan Babiš přeposlal naši výzvu panu Prymulovi s tím, aby odpověděl, ale zatím se tak nestalo. Už je to deset dní. (Redakce náměstka Romana Prymulu kontaktovala s dotazem, do konce uzávěrky ale odpověď nepřišla.)

Jaká pravidla na ochranu vás a zákazníků navrhujete vy?

Jsme připraveni udělat maximum, abychom sebe i zákazníky ochránili před šířením nákazy. Navrhujeme, abychom měli i my možnost volby. Buď rouška, kterou určitě nikdo nebude mít problém měnit si po hodině, nebo štít. Ať se každý může rozhodnout. Neohrožuje napřímo své zdraví a může poskytovat precizní službu, tak jak tomu bylo před opatřeními, byť to zabere i tak více času. Víc nežádáme. Teď je to tak, že každý kadeřník spíš své zdraví aktivně ohrožuje.

Jaká je praxe v sousedních státech?

Sám jsem se zajímal o pravidla v ostatních zemích a dvojitou ochranu máme povinnou pouze my a Slováci. Žádné jiné evropské země tuto povinnost kadeřníkům nepředepsaly. Například v Německu, i v pandemií nejpostiženějším Bavorsku, otevřely salóny o týden dříve než my a kadeřníci nosí buď roušku, nebo štít.

Nedostali jste z okolí reakce, že když to vydrží zdravotníci a lékaři, proč ne vy?

Ano, samozřejmě se k výzvě, která získala obrovskou podporu a měla tisíce ohlasů, vyjadřovali někteří i s nepochopením. Proč, když to vydrží lékaři, my to nevydržíme? K tomu bych snad jen řekl, že všichni zdravotníci mají můj obrovský obdiv, jak to po celou dobu zvládají.

Nicméně v tuto chvíli nosí takové ochranné pomůcky jen ti, kteří pracují na infekčním oddělení, a pokud mám správné informace, slouží tři hodiny na oddělení a pak mají tři hodiny pauzu, nebo se pohybují v jiném prostoru, kde nemusí mít roušky, štíty a oblek. A dodal bych, že povinnou roušku a štít nemají ani zubaři nebo specialisté na ORL, tam epidemiologové štít pouze doporučují.

Jak nyní vypadá návštěva vašeho salónu?

Prvotní kontakt s klientem byl vždycky v režimu konzultace, takže nyní kromě dezinfekce místa, našich nástrojů, rukou a nového pláště podáme dezinfekci zákazníkovi, změříme teplotu a ptáme se na jeho zdravotní stav. To není velké zdržení. Ale problém nastává, jakmile se začne pracovat.

Jaké přesně potíže vám působí dvojí ochrany při práci?

Těm kadeřnicím nebo kadeřníkům, kteří nosí čočky, začnou pod plexisklem pálit oči. Těm, co mají brýle, se zamlží, jakmile začnou například s mytím. Plexisklo zrcadlí a odráží světlo, takže barvy reálně kadeřník pořádně nevidí. Samozřejmě i při nanášení barvy to je problém, u stříhání ještě větší.

Podobně nadlidský úkol je nyní melírování. Při foukání vám jde horký vzduch rovnou pod plexisklo. To jsou ty situace, kdy dochází k největším zdravotním komplikacím u kolegů. Mnohdy kadeřníci nic nevidí, špatně se jim dýchá, a když už to zdravotně ustojí, odvést precizní střih nebo barvení je extrémně složité. Pokud se to povede, tak si vše rozhodně vezme významně více času, než tomu bylo za běžných okolností.

Jak dlouho to takto vydržíte, nezmění-li se podmínky? Budete zdražovat?