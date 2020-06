Johnson chce kvůli covidu bojovat s obezitou v Británii, začal u sebe

Britský premiér to zmínil, když odpovídal rozhlasové stanici Times Radio na otázku, jak se mu vede poté, co byl hospitalizován s nákazou koronavirem. „Když jsem byl na JIP, ztratil jsem na váze.“ Zhubl podle svých slov přes šest kilogramů.

„Nebudu předstírat, že je to moje původní myšlenka, ani nebudu předstírat, že je to pro politiky snadné řešit, ale je to něco, co musíme řešit všichni,“ řekl Johnson ohledně boji s nadváhou v Británii, „musíme se starat o zdraví populace, a když se dokážeme vypořádat s obezitou, budeme víc fit, šťastnější a odolnější proti nemocem, jako je covid-19“.