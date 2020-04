Hranice by měly zůstat zavřené ještě rok, řekl Zeman

„Zastávám názor, aby hranice byly uzavřeny rok, nikoli dva roky," uvedl Zeman v rozhovoru pořádaném v lánském zámku. Podle něj by otevření hranic mohlo přinést vlnu epidemie, zejména při cestách tam, kde ještě neskončila. Lidé by si naopak měli vychutnat krásy české krajiny.

O cestách do zahraničí v úterý hovořil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který řekl, že pravidla vycestování se budou postupně měnit a do poloviny června by mělo být jasněji. Diskutuje se podle něj hlavně o cestách v létě do Chorvatska a na Slovensko.