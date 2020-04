Hejtmani proti ukončení stavu nouze. Bojí se o distribuci

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že Rada Asociace krajů ČR se 11 hlasy ze 14 shodla, že není pro ukončení nouzového stavu k 30. dubnu důvod, a požaduje prodloužení o další dva týdny.

„Je potřeba, aby byly vyjasněny klíčové věci: jak budou fungovat dodávky ochranných pomůcek a jejich financování, jak bude zapojena armáda, jak to bude se školkami pro děti rodičů pracujících v IZS složkách, jak bude vypadat péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, nasazení studentů ve zdravotnických zařízeních a podobně. Až budou tyto záležitosti vyřešeny, pak není nutné na nouzovém stavu trvat,“ řekl Vondrák.

„Je potřeba nouzový stav prodloužit. V tuto chvíli jsme na centrálním zásobování závislí, trh a distribuční kanály nejsou připraveny na to, abychom mohli fungovat ve standardním režimu v objemech, které pro sociálku, zdravotnictví i například školství potřebujeme,“ je přesvědčen královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Epidemie nezmizí

„Zrušením stavu nouze epidemiologická situace nezmizí. A je třeba dát na misku vah, co je pro společnost důležitější. Vždyť uvolnění jsou možná i bez zrušení stavu nouze,“ řekl.

„My to vnímáme, že by k 30. 4. mohlo dojít k ukončení nouzového stavu. Proto budeme muset doplnit skladové zásoby minimálně na jeden měsíc dopředu tak, abychom byli schopní zásobovat ochrannými prostředky všechny organizace,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO) s tím, že částky, které bude třeba na nákup vynaložit, jsou obrovské.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná (ANO) není z postupu svých stranických kolegů ve vládě, kteří nechtějí nouzový stav prodloužit, nadšená. „Nejsme z toho šťastní, ale budeme respektovat rozhodnutí vlády. Připravujeme pro naše příspěvkové organizace a oblastní nemocnice výběrová řízení na dodávky ochranných pomůcek a potřebného materiálu, ale pro ostatní síť to bude znamenat, že bude zásobena jiným způsobem,“ uvedla Jermanová.

Nic není rozhodnuto

„Zatím není o ničem definitivně rozhodnuto. Co se týká ochranných pomůcek, je předpoklad, že po ukončení nouzového stavu bude Jihomoravský kraj zabezpečovat těmito prostředky pouze jím řízené organizace. A na to je připraven. Na plošnou distribuci ochranných prostředků nebude mít žádný kraj dostatek financí,“ řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Podle komunistického hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka by hejtmani přivítali ještě jedno prodloužení nouzového stavu. „Při normálním stavu bychom při nákupech museli postupovat podle norem. Pokud by nebyl nouzový stav prodloužen, budeme to aktuálně řešit na krizovém štábu,“ řekl Právu. O zajištění ochranných prostředků by se potom podle něj musela starat každá organizace sama.

Ani pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) není příznivcem rychlého ukončení nouzového stavu. „Ukončení je věc politická, nikoliv odborná, stejně jako bylo jeho vyhlášení,“ řekl.Ten byl asi nejhlasitějším kritikem vlády v prvních dnech pandemie, žádal i odstoupení ministra Adama Vojtěcha kvůli zmatkům při distribuci pomůcek.

„Musíme řešit nedostatek osobních ochranných prostředků, jako jsou respirátory, ochranné rukavice, overaly či pláště, a to i přes státní dodávky,“ uvedl Netolický s tím, že jeho kraj ani nečekal na rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu. „První objednávku textilních roušek u firmy Medesa jsme podali na konci února, kdy se potvrdili první nakažení v Rakousku a o dodávkách státu ještě nebyla řeč.“

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) řekl: „Pokud by skončil nouzový stav, tak je to pozitivní nejen pro kraj, ale i celou republiku. Jediné, co mně by vadilo, kdybychom nemohli operativně nakupovat ochranné pomůcky pro sociální služby, zdravotníky, prostě pro ty, kteří je potřebují. Pokud bychom ale dokázali legislativně ošetřit to, že je i bez nouzového stavu budeme moci nakupovat, tak s tím nemám vůbec problém. Dokonce si myslím, že lidi už to potřebují, aby se trošku nadechli.“