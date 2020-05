Francouzi smějí do ulic bez formuláře

V zemi se v pondělí znovu otevřely továrny, obchody a kadeřnictví s tím, že musí dodržovat hygienická opatření. Do základních škol a školek se směly vrátit statisíce dětí. Platí ale zákaz shromažďování více než deseti lidí.

Italové šli do práce, Španělé ke kadeřníkovi

Italové šli do práce, Španělé ke kadeřníkovi Zahraniční

Vláda socialistického pre­miéra Pedra Sáncheze má v plánu vrátit zemi do „nového normálu“ podle čtyřstupňového scénáře do konce června. Jednotlivé regiony si mohou individuálně zvolit rychlost podle epidemiologické situace. Stav nouze ale platí ve Španělsku zatím jen do 24. května.