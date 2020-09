ČR je druhá nejhorší v EU, předstihla Francii

Minulý týden byla na druhé příčce ještě Francie , tu však ČR rychle doháněla a o víkendu ji přeskočila. Počet nově infikovaných za poslední dva týdny na 100 tisíc obyvatel se v České republice vyšplhal už na 193, zatímco ve Francii je to necelých 186. V případě Španělska přesáhl hranici 300.

Maďarská vláda obnovila některá přísnější omezení. Ode dneška je kromě obchodů a veřejné dopravy nařízeno povinné používání roušek i v kinech, divadlech, nákupních centrech, ve zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče. Restaurace a zábavní podniky mají omezený provoz do 23 hodin.

Prymula: Roušky venku by se nosit neměly, s omezením hromadných akcí souhlasím

Prymula: Roušky venku by se nosit neměly, s omezením hromadných akcí souhlasím Domácí

Počet nově nakažených v Polsku se v sobotu vyšplhal na 1002, nejvíc od vypuknutí pandemie. „Nevíme, zda je u nás situace dobrá, nebo špatná. Pokud by se v Polsku testovalo tolik jako v jiných evropských zemích, zřejmě bychom měli co do činění se stejným lavinovým nárůstem infikovaných jako sousední Česko,“ upozornil v neděli epidemiolog Tomasz Dzieciatkowski z varšavské Lékařské univerzity.