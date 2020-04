Afrika se drží. Budí ale obavy

„Znepokojivé trendy vidíme v Africe, ve Střední a Jižní Americe a ve východní Evropě,“ zdůraznil minulý týden Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace (WHO). I on sice připustil, že počty nakažených „jsou tam nízké“, vysvětlil to ale tím, že „většina zemí je stále v úvodní fázi pandemie“.