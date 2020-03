Varují před koronavirem, pak důvěřivce oškubou

Přesně tímto způsobem útočí nechvalně známý bankovní trojan Ginp, který je schopný vložit falešný text do schránky běžné SMS aplikace. Poté, co se trojský kůň stáhne do zařízení oběti, dostane příkaz otevřít internetovou stránku s názvem „Vyhledávač koronaviru“ (Coronavirus Finder). Na displeji se následně zobrazí upozornění, že se v okolí uživatele pohybují lidé nakažení tímto virem.