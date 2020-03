Odklad daně nebo bezúročná půjčka. Stát řeší, jak zmírnit dopady koronaviru pro podnikatele

„Příští zasedání je zahaleno řadou nejistot. Pokud na něm dojdeme k závěru, že snížení sazeb je něco, co by pomohlo, byť i psychologicky, tak to klidně uděláme. Z dnešního pohledu se mi zdá, že to ale není něco, co by bylo potřeba,” řekl Rusnok novinářům.