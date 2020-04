Havlíček: státní záruky umožní úvěry za 670 miliard korun

„Dneškem jsme dokonali to, co jsme slibovali, a to, že záruční schémata budou klíčovým nástrojem podpory podnikatelů,“ prohlásil Havlíček.

Shrnul, že pro malé a střední firmy do 500 zaměstnanců stát poskytl záruky na úvěry do celkové výše 520 miliard Kč.