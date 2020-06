Daňové přiznání až do 18. srpna, rozhodla vláda

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude letos možné podat až do 18. srpna. Vyplývá to z návrhu ministerstva financí, který v pondělí schválila vláda. Daň z nabytí nemovitostí bude možné přiznat a uhradit do konce roku.