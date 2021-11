Zeman, Klaus i Havel. Se jmenováním otáleli všichni prezidenti

„Je logické, že to nějakou dobu trvat bude,” zdůvodňoval v srpnu 2019 šéf ČSSD Jan Hamáček skutečnost, že prezident Zeman stále ještě nejmenoval Michala Šmardu (ČSSD) na post ministra kultury, na který ho strana nominovala v květnu.

Situaci navíc předcházelo zdlouhavé odvolávání Antonína Staňka (ČSSD), který rezignoval kvůli situaci v Národní galerii Praha. Zeman argumentoval tím, že mu ústava nestanoví žádnou lhůtu, podle ústavních právníků by přitom měla hlava státu postupovat bez zbytečného odkladu.

Na jaře 2018 zase Zeman otálel se jmenováním sociálnědemokratického europoslance Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí v koaliční vládě ANO a ČSSD. Zdůvodňoval to tím, že napsal článek vstřícný k migrantům a migračním kvótám.

U kandidáta na ministra obrany Milana Chovance (ČSSD) měl pochybnosti o jeho studiu na plzeňských právech. V případě kandidáta na resort průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) mu vadily problémy se získáním bezpečnostní prověrky. Oba nicméně do funkce jmenoval.

Tehdy po rezignaci ministra obrany Alexandra Vondry (ODS) odmítal návrh premiéra Petra Nečase (ODS), jenž nominoval Karolínu Peake (LIDEM). Klaus nazýval Peake „dívenkou“, kterou podle něj vojáci těžko v roli přijmou. Nakonec poté, co ji jmenoval, vydržela ve funkci pouze osm dní, jelikož byla z funkce na Nečasovu žádost odvolána.

Podle Klause nebyl Schwarzenberg vhodným kandidátem kvůli svým úzkým vazbám na Rakousko, jež by mu mohly bránit v hájení zájmů a postojů České republiky. Schwarzenberga i další ministry ale nakonec Klaus počátkem roku 2007 jmenoval.

Ve vládě Jiřího Paroubka (ČSSD) se zase poprvé výrazněji řešil v říjnu 2005 souběh funkcí. Klaus tehdy odmítal jmenování Davida Ratha (v té době nestraník) do čela resortu zdravotnictví kvůli jeho souběžnému působení na místě prezidenta České lékařské komory (ČLK). Podle Klause by to bylo v rozporu s Ústavou ČR.