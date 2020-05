Vláda zvažuje snížení ošetřovného, lidem se prý nechce do práce

Ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu mohou čerpat zaměstnaní rodiče od té doby, co jsou školy zavřené, tedy od 12. března až do konce června. Od 1. dubna se pak částka navýšila až na 80 procent. O ošetřovné si za stejné období mohou žádat i OSVČ, které do konce března pobíraly 424 korun denně a od 1. dubna 500 korun denně. Příspěvek mohou rodiče čerpat na dítě od 3 do 13 let.