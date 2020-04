Vláda jedná o opatřeních ke koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Přehledně: Kdy se co uvolní? Vláda představila plán až do 8. června

Přehledně: Kdy se co uvolní? Vláda představila plán až do 8. června Domácí

Kabinet by se měl zabývat také uvolněním pravidel pro lidi, kteří překračují hranice. Nyní platí, že lidé musí při návratu do České republiky na 14 dní do karantény. Nově by tak mohlo stačit předložení negativního testu na covid-19.