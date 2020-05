Vláda jedná o posílení pravomocí Vojtěcha

Vláda v pondělí rozhodla, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Z jednání o tom na Twitteru informovala ministryně financí Schillerová, která tento krok avizovala v neděli.

„Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021,“ uvedl resort v tiskové zprávě.

Dosud byla evidence pozastavená na dobu trvání nouzového stavu a tří měsíců po jeho skončení.

Kabinet by měl projednat také novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta by měla umožnit, že by některá vládní opatření platila i po skončení nouzového stavu, jenž platí do 17. května.

Nově by tak mohl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zakázat nebo omezit například činnost obchodů, a to včetně nákupních center. To dnes může udělat pouze vláda pod krizovým zákonem, podle kterého se řídí země v nouzovém stavu.

Kabinet by měl dále rozhodnout o navýšení ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Částka 424 korun denně by se mohla podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zvýšit na 500 korun za den.