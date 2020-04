Stát by měl u podnikatelů ručit za 80 procent nájemného, navrhl Senát

Stát by měl podle senátorů ručit za 80 procent nájemného za pronajaté prostory, které by podnikatelé dlužili kvůli uzavření v důsledku koronaviru. Senát v pátek s tímto návrhem vrátil novelu zákona, která by umožňovala odklad nájmu pro podnikatele o tři měsíce, zpět do Poslanecké sněmovny.