Školy zůstanou zavřené i po 2. listopadu

V pondělí 2. listopadu se školy neotevřou, a to ani pro žáky prvního stupně základních škol. Na úterní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ještě v polovině října přitom s nadsázkou říkal, že se by snad musela bouchnout jaderná elektrárna, aby se žáci do škol nevrátili.