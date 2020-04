Senátoři odmítli dát vládě bianco šek pro zadlužování

Senátoři v pátek odmítli vládní návrh novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Kabinet chtěl změnou získat možnost zadlužit se do budoucích let a zvýšit strukturální deficit na čtyři procenta HDP. Vláda říká, že jí to má umožnit snadnější sestavení rozpočtu v období očekávaného ekonomického propadu. Zákon se nyní vrátí do Poslanecké sněmovny.