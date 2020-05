Senátoři chtějí navýšit i rozšířit bonus pro OSVČ, novelu Schillerové vrátili do Sněmovny

„Návrh zákona vytváří druhé bonusové období, a to od 1. května do 8. června,” řekla na plénu v Senátu ve středu Schillerová. Vyplácet by tak měl stát po celou dobu podnikatelům částku 500 korun za den. Celkově by jim tak stát poskytl dalších 19 500 korun.