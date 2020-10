Salámová metoda nefunguje, chce to co nejtvrdší lockdown, říká šéf lékařské komory

Prezident České lékařské komory Milan Kubek by byl pro co nejtvrdší lockdown, který podle něj může zachránit množství životů. V případě zahlcení zdravotnického systému by se podle něj staly život ohrožujícím stavem i banální zdravotní komplikace. Kubek to v neděli uvedl ve vysílání české televize v Otázkách Václava Moravce.