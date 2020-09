Pocit poloprázdného areálu si nedokážu představit, řekl organizátor Dnů NATO

Napadlo a řešili jsme to intenzivně na přelomu dubna a května. Jsme rádi, že jsme to zavrhli, protože se ukazuje, že přesun akcí z jednoho pololetí na druhé zcela nefunguje. Kvůli situaci s covidem-19 není ani teď nikdo schopen říct, jak bude vypadat první pololetí roku 2021. Myslím, že naše akce bude na dobu několik měsíců poslední svého druhu.

Věděli jsme, že uděláme maximum, aby akce byla. Organizace náročných akcí, jako je ta naše, je založena na kontinuální komunikaci s desítkami partnerů. Pokud bychom z tohoto cyklu vyskočili, bylo by velmi složité se do něj vrátit. Mimo jiné proto, že svět tzv. air show zasáhl koronavirus velmi tvrdě, protože soukromí vlastníci letadel přišli o velkou část peněz na jejich provoz i údržbu a piloti, pokud nelítají, přijdou o licenci...

Určitě, nyní jde především o budoucnost, protože u velkých akcí nejde jen o naplnění jejich programu. Jde také o veškeré zázemí, logistiku, ubytování a podobně. Už při konání minulých ročníků byla v regionu nedostatečná kapacita ubytování. Hotelové odvětví patří k podnikání, které je covidem-19 silně zasažené, a pokud by některé hotely skončily, mohlo by to být pro naši akci zásadní. Podobně by se to dotklo určitě i Zlaté tretry nebo Colours of Ostrava.