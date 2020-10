Plošné testování Čechů by vyšlo minimálně na 3,5 miliardy, říká Prymula

O záměru otestovat všechny české občany poprvé Prymula promluvil na čtvrteční tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády, která schválila výrazné zpřísnění opatření proti covidu kvůli vážné epidemiologické situaci.

„Je tu velká skupina lidí, kteří testováni nejsou. A ta skupina může být mnohonásobkem toho, kolik osob tady jsme schopni zachytit,“ představil ambiciózní projekt ve čtvrtek ministr.

Novinkám později řekl, že odhadované náklady na testování se pohybují okolo 3,5 miliardy korun. K této částce je nutné připočítat také další výdaje za distribuci antigenních testů. To však podle Prymuly nebude nijak závratná částka, protože by se balíky testů pouze přiřadily k zásilkám, které pravidelně putují k praktickým lékařům, jež jsou pro projekt klíčoví.

Celoplošným testováním by se podle něj dalo odhalit přibližně 90 procent pozitivních lidí v populaci.

To by se ale zřejmě nepovedlo jednorázovým plošným testem. Pokud by se například ukázalo, že po protestování je pozitivních třeba 200 tisíc lidí, kteří by následně zamířili do karantény, tak řada jejich kontaktů z mezidobí se ještě pozitivně ukázat nemusí. Logické by tedy bylo plošné testování zopakovat například s dvoutýdenním odstupem, aby se zvýšila úspěšnost záchytu.

Pokud by se něco takového ministerstvo rozhodlo realizovat, za předpokladu, že by byli praktiční lékaři ochotni se pustit do druhého kola, lze očekávat další navýšení nákladů na projekt.

Do ochoty českých praktiků, z nichž je asi 40 procent starších 60 let, jde tedy o rizikové skupiny obyvatel, se může totiž také promítnout to, že by při testování navíc museli být oblečeni v ochranných oblecích.