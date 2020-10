Obchody, restaurace a služby chceme nechat otevřené, uklidňuje Havlíček

Vláda neplánuje kvůli šíření nákazy covidem tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře. Obchody, restaurace a další služby by měly zůstat i přes další zpřísnění opatření otevřené. V nedělní Partii televize Prima to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Omezit by se podle jeho vyjádření naopak mělo další shromažďování lidí a sociální kontakty.