Návrhy k ošetřovnému: až 100 procent výdělku do 15 let věku dítěte

Vláda schválila návrh, že ošetřovné se prodlouží na dobu trvání mimořádných opatření pro děti až do 13 let věku a ošetřovné budou moci čerpat i OSVČ ve výši 424 korun na den.Opatření vyjde měsíčně na 2,7 miliardy korun.

Celkem se k vládnímu návrhu na ošetřovné sešlo 19 písemných pozměňovacích návrhů. Podle Jana Bauera (ODS), který navrhuje, aby dávka vyplácená v souvislosti s pandemií, byla ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu, tedy o dvacet procent vyššího než dosud, by příspěvek měl náležet na dítě až do 15 let. Nyní je to 10 a vláda navrhuje 13 let dítěte.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Věkovou hranici 13 let český právní řád nezná, resp. nespojuje s ní žádné změny v právním postavení nezletilého, Odůvodňuje svůj návrh Bauer, i když připouští, že třináctileté dítě je již schopné být doma bez dozoru. Osmdesátiprocentní ošetřovné žádá také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová.

Lucie Šafránková (SPD) navrhuje, aby nárok na příspěvek na péči v tomto období měli také další příbuzní, např. prarodiče či sourozenci, jsou-li tyto osoby zaměstnanci účastnými na nemocenském pojištění.

Obdobný návrh předložil i šéf lidovců Marian Jurečka. V takovém případě by neplatila podmínka, že pečující osoba žije s dítětem v jedné domácnosti. Lidovecký šéf navrhuje zvýšit ošetřovné na 80 nebo 100 procent denního vyměřovacího základu.

V případě 80 procent by to při průměrné čisté mzdě 26 tisíc Kč pro pečujícího rodiče zvýšilo dávku ze 14 tisíc na 19 tisíc měsíčně. U sto procent by to bylo 23 tisíc korun měsíčně.

Jurečka mimo to navrhuje, aby na ošetřovné měly nárok i osoby zaměstnané na dohodu. Dále také rodiče dětí, kteří své dítě neposílají z preventivních důvodů do školky, i když ta nebyla uzavřena. Podle Jurečky by měla být po dobu mimořádného opatření zrušena povinnost předškolního vzdělávání.

Další jeho návrh míří na případy přiznání ošetřovného na dětí starší než 13 let, které jsou závislé na péči jiné osoby a nejsou schopny se o sebe samy doma postarat. Jde např. o autistické děti. Obdobný návrh předložila i pirátka Olga Richterová.

Osobám samostatně výdělečně činným Jurečka navrhuje denní příspěvek ve výši 770 korun. Podle něho vláda zapomněla na vojáky. Proto jim navrhuje umožnit služební volno v případě péče o dítě do 13 let, a pokud je dítě závislé na pomoc jiné osoby, pak i o starší.