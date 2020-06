Maďar: Je potřeba horníkům sebrat ranní pivo o šesté

Část lidí na Karvinsku si stěžuje, že není možné se nechat soukromě otestovat a musí kvůli tomu jezdit do jiných měst, čímž samozřejmě roste případné riziko zavlečení nákazy do jiných okresů v regionu. Proč není v momentálně nejzasaženějším regionu možnost zaplatit si test na koronaviru? Co si o tom myslíte a budete to nějak řešit?

Ve čtvrtek máme v Ostravě setkání, kde bude přítomen i pan ministr, a tyto věci se budou určitě řešit. Je to spíš otázka kraje, protože tam není žádná ministerstvem přímo řízená nemocnice. Jednoznačně je ale potřeba, aby tam nějaká možnost komerčního testování byla a lidé nemuseli kvůli tomu jezdit jinam, protože tím se zvyšuje riziko šíření nákazy.

Nicméně co se týče těch soukromých poskytovatelů těchto služeb, tak se mohlo stát, že když jim klesl počet vzorků, tak ty kapacity omezili či případně zrušili. Musíme se na to podívat. Jedna věc je, kdo odebere vzorek, a druhá, kam to potom putuje, musí to být akreditovaná laboratoř. Když je malý počet vzorků, a vy spotřebujete poměrně velké ochranné oblečení, tak vás to stojí dost finančních prostředků.

Od středy se ruší omezení otevírací doby pro restaurační zařízení, bary a diskotéky. Neplatí to pro Karvinsko, zaznamenal jsem ale také nejasnosti, zda nařízení nadále platí i pro Prahu. Jak to přesně je? Mohou mít pražské podniky otevřeno bez omezení?

Na Prahu se omezení už nevztahuje. Jediné, co v Praze zůstává, jsou roušky v metru a roušky při vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí. Budeme samozřejmě ve velkém napětí, jestli nám noční kluby a diskotéky nezhorší epidemiologickou situaci, ale tak to je. Jednou to přijít muselo. Omezení otevírací doby restaurací a klubů platí jen pro Karvinsko.

Drtivá většina restaurací po 23. hodině už nevaří a venkovní zahrádky byly povolené, takže restaurace mohly více méně fungovat standardně.

Proč zrovna konec otevírací doby ve 23 hodin a na Karvinsku posunutí otvíračky z šesté hodiny ranní na osmou? Slovy některých vtipálků na sociálních sítích a s nadsázkou: po 23. hodině se koronavirus nešíří?

Je nutné říct, že omezení cílí výslovně na noční kluby a diskotéky. Šlo o to, aby se omezily noční kluby, bary a diskotéky, kde to šíření ve světě už nastalo, a které považujeme z hlediska šíření viru za rizikové. Je to bráno tak, že v nočních klubech a diskotékách se nedodrží rozestupy. Když je zvýšená konzumace alkoholu, tak ty lidi nikdo nedonutí něco dodržovat. Navíc drtivá většina restaurací po 23. hodině už nevaří a venkovní zahrádky byly povolené, takže restaurace mohly více méně fungovat standardně.

Podle právníků to jinak nejde a není možné to udělat jinak než tím časovým oknem. Tyto podniky totiž nejsou v zákoně vymezeny samostatně a spadají pod provozovny společného stravování.

Provozovatelé restaurací a hospod tedy fakticky doplácí na legislativu, která nerozeznává restaurace od diskoték? A co ta šestá hodina ráno?

Ano. Byl jsem velký odpůrce časových oken, i proto, že se to špatně vysvětluje. Ale právníci nám opakovaně tvrdili, že to jinak nejde.

Pokud jde o šestou hodinu ráno a toho posunutí na Karvinsku, je to z důvodu, že horníci, kteří kolem 6:00 vyfárají, si chodí hromadně sednout do hospody na pivo. Oni čekat dvě hodiny nebudou, takže se minimalizuje, že se v hospodě virus případně nerozšíří.

Až na výjimky už Češi nemusí v MHD nosit roušky. V dopravních prostředcích je ale klimatizace a dříve se o její úloze v šíření viru dost diskutovalo. Jak to je? Když nemáme roušky, měla by být vypnutá, aby se minimalizovalo riziko, nebo to podle vás není potřeba?

Myslím si, že klimatizace až takový extrémní význam při šíření nemá. Je to hlavně o tom přímém mezilidském přenosu na vzdálenost dvou metrů. Není to tak, že by virus kvůli klimatizaci lítal po celém vozidle. Navíc tam jsou nějaké filtry, které ty částice mohou nějakým způsobem zachytávat. Klimatizace nějakou úlohu mít může, ale rozhodně nebude dominantní. Nicméně já bych ji za stávajících klimatických okolností nevypínal, protože by se tím mohlo způsobit více problémů než užitku. Lidé, kardiaci, astmatici by mohli v horku kolabovat.

Naopak jste zpřísnili opatření na Karvinsku. Připustil jste i omezení pohybu, jak moc je to reálná varianta a co by se muselo stát, abyste k tomu kroku přistoupili?

Všichni si uvědomujeme, že tato varianta je na stole, ale nijak seriózně jsme ji nediskutovali. Není k tomu nyní důvod. ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky - pozn.red.) vytvořil stupnici od 1 do 10 a naše pracovní skupina na tuto škálu napasovala protiepidemiologická opatření. Omezení pohybu je osmička. Devítka by byla regionální zpřísnění všeho, protože desítka už znamená, že se ve velké míře obsazují jednotky intenzivní péče.

Kam by se na stupnici zařadila nově zavedená opatření na Karvinsku?

Teď se pohybujeme kolem šestky. Ono to samozřejmě fluktuuje. Budou se testovat náhodným výběrem další doly, takže přibydou nějaké případy a bude to znova kolísat. Ti, co teď budou pozitivní, skončí v karanténě, dohledají se jejich kontakty, celkově by se ta situace ale měla zklidnit. Situace by se měla stabilizovat i díky vyžadování negativního potvrzení na covid u cizinců, kteří přes hranice dojíždí do Česka pracovat.

Nastínil jste budoucí vývoj. Co bude nyní podle vás následovat, jak se bude situace vyvíjet?

Frýdecko-Místecko se bude zklidňovat a opatření by se tam mohla rozvolnit možná i dřív. Karvinsko nám ještě asi zůstane v rámci těch fluktuujících. Jak to bude, ale ještě uvidíme. Není to totiž jen o číslech, tedy kolik je případů, ale je to i o charakteru celé situace.

Druhá vlna to není. Je to vysloveně jedno ohnisko nákazy.

Nyní je situace taková, že na Karvinsku byla překročena hranice jednoho tisíce kumulativně nakažených. Stalo se tak za zhruba měsíc a v několika posledních dnech denní přírůstky dosahovaly počtu dvou, tří set. Je to začátek druhé vlny?

Druhá vlna to není. Je to vysloveně jedno ohnisko nákazy, které nějakou dobu doutnalo, a teď se na to přišlo plošným testováním horníků. Oni by de facto nevěděli, že jsou pozitivní, protože většina z nich je bezpříznakových nebo má mírný průběh, to samé platí i u většiny rodinných příslušníků. Důležité je sledovat, jestli virus neprostupuje do komunity a nezvyšuje to počet hospitalizací. To se ale neděje a my se snažíme vše udržet za nějakých podmínek, protože region je přece jen vázaný na OKD. Nechceme zasahovat do života celé té společnosti, pokud k tomu není zásadní důvod.

Samozřejmě si ale uvědomujeme, že vzhledem k inkubační době, kdy je ten pacient už infekční, máme časovou ztrátu 14 dní a cokoliv uděláme teď, tak se to projeví za dva týdny. Kdybychom začali brzdit, tak se to projeví za 4 až 6 týdnů a po tu dobu bychom se dívali, jak se ta situace zhoršuje, a to bez možnosti to ovlivnit. To by znamenalo, že virus vstoupil do komunity a šíří se.

Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) už to je ale komunitní šíření.

Určitě tam je komunitní šíření, ale je minimální. Když si odečtete horníky, tak je zanedbatelné. Virus vstoupil do domova seniory, nakazilo se pár zdravotníků, ale to jsou skutečně jen ojedinělé případy.

Věříme, že k opatřením jako v Uničově a Litovli nebude muset dojít.

Pokud by se situace zhoršovala a počty nakažených by dále rostly, je na stole obdobný scénář jako byl v případě Litovle a Uničova, tedy úplné uzavření oblasti?

Doufáme, že to nebude potřeba. Uničov a Litovel byly úplně na začátku, od té doby jsme nasbírali dost zkušeností, rozšířily se testovací kapacity, rozjela se chytrá karanténa. To všechno mělo vést k tomu, aby se podobné zavírání už nemuselo opakovat. Věříme, že k tomu nebude muset dojít.

Když už jsme u zavírání, primárním ohniskem na Karvinsku jsou doly, uvažujete a jednali jste o případném dočasném uzavření dolů?

Jsme přesvědčeni, že uzavření na dva, tři týdny nic zásadního nevyřeší. Dříve nebo později se tam virus může objevit zase, takže se to pokoušíme aktivním přístupem a testováním udržet tak, aby se zavírat nemuselo. Nicméně kdyby ta situace nebyla i přes veškerou snahu pod kontrolou, tak by to bylo jedno z řešení. A myslím si, že si to už teď uvědomují všechny strany, a i proto se OKD snaží nastavit procesy tak, aby k šíření docházelo co nejméně.

V OKD se plošně testovalo dvakrát, teď se chystá namátkové testování v dalších dolech. Je to dostatečné, nebylo by záhodno třeba masivně testovat i mimo doly, v okrese?