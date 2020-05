Kuriózní koalice: Snížení ošetřovného podpoří ANO, komunisté a ODS

Návrh na snížení ošetřovného měla do pondělka připravit ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Jeho součástí mělo být v první řadě srovnání podmínek pro školky, ale v druhé řadě i to, aby se ošetřovné od června opět snížilo na původních 60 procent. Druhou podmínku ale odmítla.

Novinkám řekla, že žádný takový návrh na vládě není. Důležité je podle ní nyní sjednotit nejasnosti kolem toho, kdo a za jakých podmínek ošetřovné čerpat smí, protože to stále není jasné a rodiče v tom mají zmatek.

Maláčová návrh nepřipravila

„Maláčová měla návrh na snížení připravit, ale řekla, že to neudělá. Zastává totiž to, že 80 procent by mělo být až do konce června,” řekla Novinkám poslankyně KSČM a členka sociálního výboru Hana Aulická.

O tom, že se na vládě nakonec dohoda nenašla, svědčí i pondělní slova ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). „Paní ministryně Maláčová přišla s názorem, že by bylo lepší to řešit pozměňovacím návrhem. Otázka je, zda ho vůbec potřebujeme,” uvedla Schillerová.

Ve Sněmovně se tak zřejmě sejde jak návrh ministryně Maláčové, který je zacílen na srovnání podmínek škol a školek a který se ČSSD snažila prosadit už minulý týden, tak i alternativní návrh. Ten počítá se snížením ošetřovného od června pouze na 60 procent, ačkoliv vláda už jednou zvýšení z 60 na 80 procent prosadila.

Kdo ho ale připraví, zatím není jasné, v systému Poslanecké sněmovny v úterý večer ještě nebyl. Jasněji by mohlo být po ranním jednání výboru pro sociální politiku.

Komunisté podpoří snížení

Komunisté už jsou ale teď připravení ho podpořit, a to ČSSD navzdory.

„Řešilo se, že se to legislativně upraví. Tím bychom měli motivovat rodiče, aby do práce nastupovali. Řekli jsme, že s tímto návrhem nemáme problém, protože vnímáme praxi,” řekla Novinkám Aulická.

A praxe je nyní z části i taková, že řada rodičů se do práce vrátit odmítá a už avizovala, že raději zůstane s dětmi doma a bude pobírat ošetřovné. To ztěžuje situaci především zaměstnavatelům.

Místo ČSSD zaskočí ODS

Pro to, aby návrh prošel, potřebuje hnutí ANO ale kromě komunistů ještě další stranu. Zdroj ze Sněmovny Novinkám řekl, že podpora je už vyjednaná s opoziční ODS.

„Budeme chtít, aby se rodiče vrátili do práce a budeme chtít, aby se ošetřovné vrátilo na úroveň šedesáti procent a zatím se spíše kloníme k tomuto návrhu,” potvrdil Novinkám poslanec ODS a člen sociálního výboru Jan Bauer. Občanští demokraté ale sami podle něj takový návrh nepředloží.

Strana navíc podle něj navrhovala, aby ošetřovné bylo ve výši 80 procent od začátku a později se snižovalo. „Brali jsme v potaz to, že koronakrize v nějakém čase odezní, jsou tady i zaměstnavatelé, kteří potřebují, aby šli lidé do práce,” pokračoval Bauer.

Školky v nejistotě

V současné době mají nárok na ošetřovné rodiče dětí ve školách, které byly z nařízení státu 12. března uzavřené. Do 31. března šlo o 60 procent ze základu platu a od 1. dubna do konce června 80 procent.

Nicméně dítě do školy může nastoupit dobrovolně. Pokud ale zůstane doma a nebude to kvůli zdravotním důvodům, které vyjmenoval resort zdravotnictví a které musí uvést rodič v čestném prohlášení, nárok rodič také ztrácí. Ačkoliv to takto napřímo ministři odmítají říct.

Ve hře je ale ještě další varianta. Uvažuje se dokonce o tom, že by úplně zanikl nárok na tzv. rozšířené ošetřovné, které bylo zavedeno pouze v souvislosti s koronavirem a je pro děti do 13 let věku a do konce června. Klasické ošetřovné totiž počítá s podporou pouze pro rodiče dětí do 10 let a pouze po dobu devíti dnů.

Klasické ošetřovné dnes pobírají například právě matky ve školkách, a to proto, že o jejich plošném zavření nerozhodl stát, ale nechal to na zřizovatelích, což jsou většinou obce či města. A pokud se navíc dnes školka rozhodne otevřít, což už se děje, a rodič tam z nějaké obavy dítě nedá, nárok na ošetřovné nemá. Na dorovnání podmínek pro školky tlačí rodiče i opozice.

Ve hře je i povinná docházka

Nejasnosti kolem čerpání ošetřovného podle politiků způsobilo především nařízení ministerstva školství o dobrovolném nástupu dětí do škol. Na jednání by se tak mohlo dostat i téma povinného nástupu školáků do tříd. S ohledem na ošetřovné by tak šlo zřejmě jen o první stupeň. Rodiče by pak ztratili nárok na jakékoliv speciální ošetřovné a v případě nemoci dítěte by jim zůstala možnost čerpání pouze toho klasického.

Podle Maláčové jsou epidemiologové pro. „Pokud epidemiologové říkají, že je to ok, tak jsme pro rychlý návrat do normálu za zvýšených hygienických podmínek,” doplnila Novinkám.