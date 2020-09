Dodržujte pravidlo 3R, vyzval Čechy Vojtěch

Vláda dlouhodobě upozorňuje na to, že k úspěšnému zvládnutí epidemie a zamezení šíření viru ve společnosti je potřeba, aby lidé byli zodpovědní a nařízení důsledně dodržovali. Ve středu tak prostřednictvím Twitteru znovu učinil ministr zdravotnictví.

Vyzývám všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie.

Lidé by podle Vojtěcha měli dodržovat dostatečnou hygienu a dezinfekci rukou. Kvůli zamezení šíření viru prostřednictvím kapének by pak měli mít zakrytá ústa a nos rouškou či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest. A v neposlední řadě by na veřejnosti měli dodržovat rozestupy od ostatních osob přibližně dva metry.