Chytrá karanténa se spustí naplno 1. května, nově se testuje i v Praze

V pondělí se projekt spustil zkušebně poprvé také v Praze. „První výsledky by měly být příští pondělí. Zatím se to musí sladit,” sdělil Novinkám mluvčí krajské hygienické stanice Prahy Zbyněk Boublík.

Pokud by chytrá karanténa fungovala, mohlo by dojít k uvolnění omezení volného pohybu. „Lidé by se měli zdržovat v místě svého bydliště. To bude ještě chvíli platit. Pokud by ale zafungovala chytrá karanténa, mohla by nahradit plošné opatření,“ sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).