Cestovky otočily, peníze budou kvůli koronaviru vracet

Zřejmě nejvíce klientů měla přímo v zasažených oblastech CK Fischer a její sesterská CK Nev-Dama. „Přímo v zasažených oblastech jsme měli k nedělnímu ránu 250 klientů. Krátce poté, co vešlo ve známost rozhodnutí italské vlády, jsme všem poslali SMS. V ní jsme je informovali o situaci s tím, že ještě během neděle mohou odjet zpět do ČR. Podle informací z nedělního odpoledne naprostá většina z nich této možnosti využila a do Česka by měli dorazit v neděli ve večerních či nočních hodinách,“ řekl Právu mluvčí obou CK Jan Bezděk.

Klientům byli podle něj k dispozici delegáti, kteří byli připraveni jim s čímkoliv pomoci. Všichni tam byli vlastní dopravou, CK tak pro ně žádné autobusy vypravovat nemusely.

Někteří z nich se k návratu rozhodli pouhý den po příjezdu do místa pobytu. Záležitosti spojené s vynaloženými náklady a storny chtějí obě cestovky s klienty řešit po jejich návratu, případně po karanténě.

„Klienty, kteří měli do postižených oblastí v dalších dnech namířeno, budeme kontaktovat. Nabídneme jim změnu místa pobytu například za Rakousko nebo Francii, případně jim vrátíme peníze (100 % storno), protože jim jako cestovní kancelář nejsme schopni zajistit službu, kterou si u nás zakoupili,“ dodal Bezděk.

Obezřetnost je namístě

Prostřednictvím cestovní agentury Invia jsou v uzavřených oblastech stovky Čechů, uvedla mluvčí Invie Andrea Řezníčková, přesný počet ale neznala. „Drtivá většina klientů je v místě vlastní dopravou. Cestovní kanceláře řešily situaci od noci a pro ostatní turisty posílaly náhradní autobusy,“ uvedla.

Další zájezdy do středisek Bormio, Livigno a Aprica nebudou podle Řezníčkové vypraveny, klientům budou automaticky vráceny peníze. Řada turistů z ČR v současné době pobývá také v regionech, kde až do včerejška karanténa ani jiná omezení vyhlášeny nebyly. Týká se to oblastí Trentino či Jižní Tyrolsko.

Většina tamních lyžařských středisek zatím funguje bez omezení. Lidé by však měli být maximálně obezřetní a měli by dbát pokynů místních úřadů, ubytovatelů, obsluhy lanovek či vleků.

Prioritou podle Vebera je, aby se klientům CK nic nestalo. Upozornil na to, že hlavní alpská zimní střediska, kam Češi jezdí lyžovat, zůstávají mimo uzavřené zóny. Veber uvedl, že pokud v konkrétní oblasti nejsou omezení od místních úřadů, nemají cestovní kanceláře důvod svým zákazníkům storno poplatky neúčtovat, pokud se sami rozhodnou zájezd zrušit. Kanceláře by jinak musely objednané služby platit ze svého.

Vraťte se, prosí vláda

České občany v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k návratu premiér Andrej Babiš (ANO). Čeští turisté by se po­dle Babiše z Itálie měli vrátit okamžitě. Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlá karanténní opatření v Lombardii a dalších regionech nedoporučuje cestovat do celé Itálie. Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou lidé podle občanského zákoníku bez storno poplatků odstoupit od smlouvy k zájezdu do oblasti postižené koronavirem.

Na dnešním jednání se zástupci vlády by se podle Vebera mělo jednat mimo jiné o kompenzacích pro cestovní kanceláře za rušené zájezdy do Itálie. Pokud náhrady dostanou, zohlední to ve storno poplatcích zájezdů.