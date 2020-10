Faltýnek končí jako první místopředseda ANO, šéfem klubu zůstává

Faltýnek v pátek přišel do Strakovy akademie. Po odchodu uvedl, že rezignaci na post prvního místopředsedy ANO předal Babišovi.

„Tento můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem udělal. To by měla říct hygiena, zda jsem porušil pravidla, která platila ve středu večer,” řekl Faltýnek po jednání novinářům.