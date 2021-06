Babiš: Tak brutální opozici v pandemii nikde nemají

Pane premiére, ustál jste už třetí pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Co jste komunistům nabídl, že vás opět, byť nepřímo, podrželi?

Nic jsem jim nenabízel. Asi si spočítali, že kdyby svrhli vládu, nemuseli by to jejich voliči pochopit, zvlášť když nás předtím podpořili ve spoustě programových věcí. Každopádně jsem rád, že se tak KSČM rozhodla.

Opozice zdůvodnila svůj návrh nejen špatně zvládnutou pandemií a obrovským zadlužením, ale třeba i skandálním přístupem k otravě Bečvy, diskriminací podnikatelů a špatnou koordinací se spojenci v kauze Vrbětice. Jste ochoten připustit, že jsou některé výtky oprávněné, i když jste ve svém vystoupení nešetřil samochválou?

Opozice jen pokračuje ve své brutální a bezohledné kampani, kterou zahájila loni v říjnu po krajských volbách. Jim nikdy nešlo o to, abychom pandemii zvládli co nejlíp, ale co nejhůř. Nikde na světě není tak nezodpovědná opozice, která si bere vlastní občany jako rukojmí. Všechno, co ve čtvrtek dělala opozice, byla show pro kamery. Naše vláda toho za čtyři roky spoustu odmakala.

Radikálně jsme zvedli důchody. Průměrně jsme valorizovali penze téměř o tisícovku každý rok, takže k letošnímu březnu byl průměrný důchod už 15 351 korun. Příští rok senioři dostanou v průměru měsíčně 758 korun navíc.

Zvýšili jsme rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc korun. Zrušili jsme superhrubou mzdu, díky čemuž má všech 4,5 milionu zaměstnanců od ledna o sedm procent vyšší čistou mzdu. Narovnali jsme platy sestřičkám, policistům, hasičům nebo vojákům. A i přes věčné strašení opozice jsme čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU.

Postavili jsme 59,3 km nových dálnic a dalších 107,3 km jsme rozestavěli. Udělali jsme toho spoustu ve zdravotnictví, kultuře, sportu, modernizovali jsme armádu. A to je jen zlomek toho, co jsme udělali.

Záznam: Poslanci mimořádně jednali o vyslovení nedůvěry vládě Video: psp.cz

Ve Sněmovně jste také vyzdvihoval vládní zásluhy na vyhoštění ruských rezidentů s tím, že nikdo z vašich předchůdců to nedokázal. Ale přece dobře víte, že nebýt Vrbětic, ani vaše vláda by to neudělala.

O ruských špionech pravidelně psala BIS ve svých výročních zprávách, bylo jasné, že tu panuje nepoměr v zastoupení. Toto byla poslední kapka.

Soudy vám shazují jedno omezující opatření za druhým jako nezákonné. To není dobrá vizitka vlády. Souhlasíte?

Pandemický zákon jsme připravovali ve spolupráci s opozicí, a narychlo se schvaloval, aby skončil nouzový stav. Parametry byly jasné, na tom se jasně politické strany shodly, ale soudci to vidí jinak.

Někteří právníci tvrdí, že jde o výklad, ale platí, že rozhodnutím soudu se musíme podřídit. Jen nad logikou kroutím hlavou, protože soudci nenesou žádnou zodpovědnost za to, že rozvolnili celou zemi o dva týdny dříve, než jsme plánovali.

Právníci také tvrdí, že kvůli těmto protizákonným opatřením se mohou u soudů kupit žaloby o náhradu škody. To vám těžkou hlavu nedělá?

Je to chytračení právníků, kteří na pandemické krizi parazitují, aby se zviditelnili. Jako například stínového ministra zdravotnictví za piráty Dostála. Na náhradách jsme poskytli již 460 miliard, podnikatelům 330 miliard. Kompenzujeme náklady, nikoliv zisky. To si nemůže dovolit žádná země. Přesto jsme dali do pandemického zákona, že rozdíl mezi skutečnou škodou a kompenzací budeme hradit.

Podat žalobu je právo, které nikomu nebereme. Musíme se však podívat i na to, že soudy nejsou jednotné. Kritizoval je např. profesor Kysela, který říká, že měly rozhodovat už dávno, jak má stát v případě pandemie postupovat, a že vláda i ministerstvo zdravotnictví zřejmě žily v přesvědčení, že to, co soudy akceptovaly loni, budou akceptovat i letos po zrušení nouzového stavu a při pandemickém zákonu.

Členové anticovid týmu koalice Spolu se zástupci Hospodářské komory vládu obvinili, že jste ukončením kompenzací ze dne na den hodili přes palubu hoteliéry závislé na kongresové turistice. Pomůžete jim nějak?

Anticovid tým opozice se začíná projevovat v době, kdy jsme dostali pandemii pod kontrolu. Jak typické. Kde byli ti anticovid špílmachři minulé léto, na podzim nebo v době nástupu britské mutace? Co se týká kompenzací, jako jedna z mála zemí v Evropě jsme poskytovali přímé dotace do posledního dne, kdy byly provozovny zavřené. Ostatní země jedou většinou již jen na záruky.

Jen za poslední dva měsíce vyplatilo ministerstvo průmyslu a obchodu 16 miliard podpory, další zdroje šly na Antivirus a na kompenzační bonus. Chápeme, že pro mnohé to bude náročný start, budeme poskytovat 90procentní záruky za úvěry, podporu na investice, inovace, ale přímou podporu už musíme utlumit. Jak bychom řekli malým hotelům, že nedostanou podporu, a kongresovým hotelům, že ano?

Vyznáte se jako běžný člověk v opatřeních vlády, za která vás opozice kritizuje? Víte, co a kde musíte mít a předkládat, když chcete jít do restaurace, na stadion nebo do divadla?

Pohybuji se vlastně poslední rok jen mezi prací a domovem. Teď jsem si zašel i na zahrádku restaurace. Vím, že máme být čtyři u stolu, že když nejím, tak si nasadím respirátor. A když jím nebo piju, tak si ho můžu sundat. A když přijdu do jiného prostoru, tak se raději zeptám. Anebo si to přečtu na webových stránkách vlády. Ministr zdravotnictví okamžitě po svém nástupu zadal kompletní revizi mimořádných opatření, aby podmínky byly co nejvíce sjednoceny a zjednodušeny.

Na ministerstvo zdravotnictví se po odchodu tří jeho předchůdců vrátil Adam Vojtěch. Byl ve hře ještě někdo jiný, anebo nemáte lidi, kteří by byli ochotni s vámi spolupracovat?

Na rozdíl od těch, kteří nás kritizují, máme obrovské personální možnosti. V rámci tradičních politických stran je pozice ministra určena úzkému okruhu lidí, většinou vedoucích funkcionářů strany, u nás to tak nefunguje. Pokud jde o Adama Vojtěcha, bude to nejdéle sloužící ministr zdravotnictví. Při své první misi byl výborným ministrem. Chápu, že kvůli pandemii byl unavený, ale jsem rád, že když jsem ho požádal, rozhodl se vrátit a pomoci.

Říkáte, že máte obrovské personální možnosti, ale střídaní na zdravotnictví, odchod vašeho oblíbence Hniličky z čela Národní sportovní agentury spíš vypadají na špatnou personální politiku.

Ale prosím vás, to není pravda. Umím si představit, že pokud by to bylo naopak, tak mě budete kritizovat, proč takové lidi držím ve funkcích.

Někteří politici ANO oznámili, že v říjnových volbách už nehodlají kandidovat kvůli tomu, že hnutí se pod vaším vedením posunulo doleva, nepřeje podnikatelům. Mluvíme třeba o poslancích Juříčkovi, Bláhovi nebo Staňkovi. Může to podle vás ANO oslabit?

ANO to podle mě neoslabí. Naše hnutí se hlavně prezentuje výsledky ve vládě, o nichž jsem velmi podrobně mluvil na schůzi při hlasování o nedůvěře. Doporučuji všem se na ten projev podívat. Ti tři, které jste zmínily, jsou podnikatelé a neměli už zájem pokračovat v politice. Vzhledem k prostředí, které panuje ve Sněmovně, se jim ani nedivím. Všech tří si vážím jako podnikatelů, ale došli k názoru, že politika není pro ně.

Ve čtvrteční debatě k nedůvěře vládě opět zněla kritika na váš střet zájmů. Opakovaně tvrdíte, že kauza Čapí hnízdo je předvolební kampaň, ale policie navrhuje žalobci vaši obžalobu. Říkáte tím nepřímo, že v Česku si lze stíhání koupit na objednávku?

Já jen říkám, že jde o čtrnáct let starou kauzu, jejíž vyšetřování se táhne už pět let. Jde o kauzu, kterou mi na míru připravili moji političtí oponenti, aby mě vyštípali z politiky, a s železnou pravidelností ji používají před volbami. Na dotaci byl nárok. Kdo ji schvaloval? Byl to tehdejší hejtman a dnešní poslanec ODS Bendl. Kdo ji kontroloval? A dokonce dvakrát? Zakladatel TOP 09 Kalousek. Kolikrát proběhl audit? Sedmkrát a u toho byl kdo? Dnešní pirátský senátor Wagenknecht, který na mě práská v Bruselu.

Všichni to schválili, dotace byla přidělená. A aby měla firma klid, tak ji dokonce vrátila, takže nikdy žádná škoda nemohla vzniknout. Kauza terorizovala moji rodinu, mé děti, manželku, a nakonec to státní zástupce zastavil. A pan nejvyšší státní zástupce Zeman to z nějakých nepochopitelných důvodů vrátil do hry. Jelikož se nic špatného nestalo, tak věřím, že to státní zástupce zastaví i nyní.

Takže vám vyhovuje, že Pavel Zeman ve funkci končí a vaše vláda vybere jeho nástupce?

To s tím vůbec nesouvisí, beru to jako fakt. Šlo o rozhodnutí pana Zemana, které respektuji.

Platí, že v říjnových volbách budete lídrem ve středních Čechách, nebo se přesunete raději do Ústeckého kraje, kde kandiduje pirátský předseda Ivan Bartoš?

Vždycky jsem kandidoval ve Středočeském kraji, takže je logické, abych tam kandidoval znovu. Nenastalo zatím nic, co by mě přimělo kandidovat jinde.

Budete orodovat za šéfa poslanců Faltýnka a ministra obrany Metnara? Metnarovi jste kandidaturu nabídl vy, ale v kraji ho na seznam nedali. Stejně tak jako Faltýnka na Vysočině.

Uvidíme, jestli dostanou nabídku z jiných krajů. Pak to bude řešit celostátní výbor. Faltýnek je klíčový člověk ve Sněmovně. Budeme to řešit. Nikdo do toho zatím nezasahoval.

A zasáhnete?

Konečné slovo má výbor. Já taky, ale nikdy jsem ho v minulosti nepoužil. Korekce jsem nedělal.

Senátní bezpečnostní výbor tvrdí, že Miloš Zeman není způsobilý vykonávat úřad prezidenta. Podle jeho předsedy Fischera svědčí prezidentovy výroky o jeho dezorientaci. Chce, aby o Zemanově nezpůsobilosti příští týden hlasovalo plénum horní komory. Setkáváte se spolu často, máte pocit, že by byl nezpůsobilý?

Pana prezidenta vídám pravidelně, každý měsíc minimálně jednou. V pondělí jsme spolu povečeřeli a nezaznamenal jsem náznak toho, co tvrdí senátoři. Panu prezidentovi neslouží nohy, to ale rozhodně není překážka pro výkon funkce.

Před létem vyvstal problém, že některým lidem po prodloužení lhůty mezi první a druhou dávkou vyšlo druhé očkování na termín dovolené. Hlavní hygienička Svrčinová ale prohlásila, že dovolená není závažným důvodem, proč umožnit přeobjednání. Budete to nějak řešit?

Interval se prodloužil kvůli nedostatku vakcín, abychom naočkovali co největší počet lidí první dávkou. Již se může očkovat kdokoli od 16 let a v momentě, kdy bude víc vakcín, budeme lhůtu pro druhou dávku zkracovat. Hned jak to bude možné, přistoupíme ke zkrácení intervalu.

Na to se neptáme. Jde o to, co mají dělat lidé, kteří budou v termínu druhé dávky na dlouho předem zaplacené dovolené. Umožní se jim přeregistrace?

Do těchto detailů nevidím. Paní hygienička říká, že očkování je kvůli zdraví, a ne kvůli dovolené. Dnes se proto povoluje přeložení jen v případě operace nebo jiných závažných zdravotních důvodů, nebo pokud má člověk dlouhodobou cestu mimo republiku. Cesta k moři mezi těmi důvody není.

Právě proto jsme dohodli třeba s Chorvatskem, kam míří nejvíce našich občanů, že stačí jedna dávka. Rádi bychom ale lidem vyšli vstříc, proto to budeme příští týden na Radě vlády pro zdravotní rizika řešit.

Co se stane, když se ti lidé v určeném termínu na druhou dávku nedostaví?

Podle vyjádření kompetentních lidí z ministerstva zdravotnictví jsou bráni jako neočkovaní a nedostanou průkaz. Certifikát se jim pak zneplatní. Ten po první dávce platí jen tři měsíce.

Za jak dlouho se pak může zájemce opět přihlásit?

Ihned po tom, co se může dostavit na termín druhé dávky.

A kdyby člověk přišel třeba jen o týden později, může tu druhou dávku dostat i mimo naplánovaný termín?

Současný stav umožňuje měnit interval druhé dávky v rozsahu 38 až 42 dnů bez udání důvodu. Když je požadovaná změna v jiném intervalu, tak k tomu přistupujeme individuálně. Každý by měl zdůvodnit, proč nepřišel. Je něco jiného, když někdo nedorazí proto, že onemocní, a jinak se bude postupovat u lidí, kteří se dostavit jen tak odmítnou. To pak nejde o překážku na straně státu, ale toho dotyčného. Důvod, proč nyní nechceme měnit interval druhé dávky, je naočkovat co nejvíc lidí první dávkou. Kdybychom termín zkrátili, tak je to na úkor někoho, kdo ji mohl dostat.

Vydávání certifikátů o očkování na začátku zkolabovalo. Už vydrží nápor?

Jsme jednou z pěti prvních zemí, která nabídla občanům digitální potvrzení o očkování, testování nebo prodělané nemoci. Systém nekolaboval. Celý den jsme hledali optimální nastavení, abychom neohrozili očkování a lidem zpřístupnili certifikáty. Zatím jsme jich vydali 780 tisíc. Moc mě těší zájem i to, že jsme jedni z prvních v Evropě. Všichni chtějí cestovat, jít do hospody nebo jinam. A já se tomu nedivím. Chápu je a chceme jim získání certifikátu co nejvíc usnadnit.

Certifikáty jsou dostupné jak v elektronické, tak i papírové podobě. Elektronicky jsou dostupné na portále ocko.uzis.cz, kde si je můžou občané stáhnout i do mobilu, případně vytisknout. Mobilní aplikaci připravujeme a bude dostupná ve druhé polovině června. Cestování po Evropě bude na těchto certifikátech ve všech zemích fungovat od 1. července, jsme tedy o dost napřed.

Od 1. června zlevnily PCR testy. Je o ně zájem?

Zájem je, lidé mají nárok zdarma na dva PCR testy měsíčně nebo čtyři antigenní za měsíc. Na základě toho získají rovněž certifikát, který mohou využít v restauraci, bazénu či kultuře. Ze 135 laboratoří evidovaných pro vyšetření PCR testem se 17 z nich nezapojilo, protože nesouhlasily s cenou 614 korun a chtějí tisíc korun. Budeme doporučovat metodu tzv. poolingu, čímž předpokládáme, že se navýší kapacita laboratoří a více jich o provádění testů projeví zájem.

Vakcinační strategie počítala s tím, že koncem června bude naočkováno 70 procent obyvatelstva, což se zřejmě nepodaří. Proč?

Kdyby byl dostatek vakcín, tak by se to podařilo. Očkujeme i víc než 100 tisíc lidí denně, ve středu to byl dokonce rekord 112 231 podaných dávek. Ale dodávky vakcín mají zpoždění. Velké problémy jsou s dodávkami AstraZeneky a Johnson and Johnson. Naštěstí Pfizer je spolehlivý a také se mi podařilo vyjednat 235 tisíc vakcín navíc. Na rozdíl od opozice, která nám přes své politické frakce v Evropském parlamentu mohla pomoci, ale místo toho nám ve všem házela klacky pod nohy.

Připravuje se vláda na možnost, že by se mohla na podzim objevit další vlna pandemie?

Samozřejmě. Chceme další vlně předejít. Masivně očkujeme a 1. září budeme testovat všechny žáky, studenty s výjimkou těch, kteří byli očkovaní nebo nemoc prodělali. To by měl resort zdravotnictví připravit do konce června ve spolupráci se školstvím. A fabriky by měly totéž dělat dobrovolně, ve vlastním zájmu.

A co ostatní skupiny obyvatel?

Ty již budou, věřím, z velké části naočkovány.

Kdy otevřete poslední skupinu 12+? Mluví se o druhé polovině léta. Takže pojede-li rodina s dítětem na dovolenou, rodiče budou očkováni a dítě bude muset mít test. Je to tak?

Ano, proto jsme rozhodli, že budou dva PCR testy zdarma. EMA možnost očkování pro tuto věkovou kategorii schválila teprve minulý týden. A my zatím nemáme pro ně vakcínu. Takže vám termín pro tuto skupinu říci ani nemohu. A záleží také na tom, jaký bude zájem.

Je pravda, že zájem klesá úměrně s věkem?