Koalice Spolu boj o Hrad vzdala

Ještě před několika měsíci se strany nejsilnější vládní koalice Spolu holedbaly, že do prezidentské volby přispějí vlastním silným kandidátem. Nyní je prakticky jisté, že ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společného kandidáta, který by měl šanci konkurovat favoritům, nepostaví. Právu to přiznalo hned několik koaličních politiků.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Koalice Spolu společného kandidáta na prezidenta republiky nevybrala

Článek „Žádný vlastní kandidát nebude,“ řekl Právu jeden z čelných politiků ODS, který si nepřál být jmenován. „Nikomu se do toho nechce“ „Někteří možná ještě čekají na výsledky senátních voleb a doufají, že by se nějak rozhoupal Miloš Vystrčil. Ale nejspíš se stane to, že řekneme voličům, aby svůj hlas dali demokratickým kandidátům, a to bude všechno,“ uvedl zdroj. O předsedovi Senátu Vystrčilovi se jeden čas mluvilo, že by mohl být vhodným koaličním kandidátem na Hrad, ale on sám otázky na tyto spekulace vždy odrážel s tím, že se plně soustředí na senátní volby, které proběhnou 23. a 24. září. Vystrčil obhajuje mandát na Vysočině. Vraťme Česku řád a klid. Petr Pavel oznámil prezidentskou kandidaturu Domácí K tomu, že by Spolu postavila vlastního kandidáta, je skeptický i předseda klubu ODS Marek Benda. „Obávám se, že teď je to už velmi nepravděpodobné,“ řekl Právu Benda. „Nikomu se do toho nechce. Kampaň bude, jak to už dnes vidíme, nechutná a zisk je velmi malý,“ uvedl. Koalice podle něj vyjednávala s mnoha osobnostmi. „Já sám jsem mluvil minimálně s deseti lidmi, kteří by podle mě byli kvalitními, reprezentativními kandidáty na prezidenta. Všichni mě poslali do háje,“ dodal Benda. Pro ODS možná Fischer Předvolební kampaň do prezidentských voleb, které se odehrají 13. a 14. ledna příštího roku, bude vrcholit v zimě. V koalici panuje i obava, že v době energetické krize by se našlo jen málo osobností, které by spojily svou tvář s vládními stranami. „Jednání ještě nejsou u konce, ale může to být tak, že podpoříme někoho ze současných kandidátů,“ řekl Právu místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka. Toho, zda by podpora od koaličních stran nebyla příslovečným polibkem smrti, se Kupka nebojí. „Ty strany mají svůj elektorát, který může být pro kandidáty přínosný,“ poznamenal. ODS se už dříve vyjádřila skepticky k podpoře generála Petra Pavla, který včera zahájil kampaň a je jedním z největších favoritů. Vadí jí Pavlova komunistická minulost. Nejsilnější vládní strana nepostavila svého kandidáta ani v předchozích prezidentských volbách v roce 2018. Prezidentští kandidáti shánějí sponzory. Pavlovi pomáhá spolek, Fischer by neodmítl vládu Domácí Ačkoliv kandidoval bývalý předseda ODS Mirek Topolánek, strana, za niž byl v letech 2006 až 2009 premiérem, mu oficiální podporu nevyslovila. V kuloárech se nyní mluví o tom, že nejschůdnější by pro ODS mohla být podpora nezávislého senátora Pavla Fischera, ale ne všichni straníci se na něm shodnou. Ani předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová už příliš nevěří tomu, že by Spolu na poslední chvíli vytáhla nějaké jméno. „Stále o tom ještě jednáme. Ale čím dál tím víc to vypadá, že svého kandidáta mít nebudeme,“ přiznala Právu. „V tuto chvíli není reálné, abychom jako Spolu postavili vlastního kandidáta na prezidenta. Nejde o to někoho na prezidentský úřad dotlačit, ale o to vrátit úřadu důstojnost,“ řekl Právu předseda klubu lidovců Marek Výborný. KDU-ČSL podle něj voličům před prvním kolem volby dá doporučení, koho z kandidátů volit. Na pirátském fóru vede Nerudová O vlastním kandidátovi neuvažují už ani koaliční piráti. Ti spustili na svém celostátním fóru anketu, koho by měli v prezidentském klání podpořit. Zatím výrazně vede ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, na druhém místě je Petr Pavel, na třetím Marek Hilšer. „Anketa pro nás není závazná, ale pravda je, že paní Nerudová se hodně vyjadřuje k tématům, která nám jsou blízká, například k bydlení,“ řekl Právu předseda pirátů Ivan Bartoš. Průzkum 1. kolo: První Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila Prezidentské volby Nejsilnější opoziční hnutí ANO stále čeká, jak se vysloví lavírující předseda Andrej Babiš. Ten je jedním z favoritů, rozhodnutí má ale po odkladech oznámit 28. října. Kandidaturu na Hrad už v květnu ohlásil europoslanec za SPD Hynek Blaško, mluví se však o tom, že hnutí Tomia Okamury jej oficiálně nepodpoří. Mimoparlamentní komunisté chtějí na Hrad Josefa Skálu. ČSSD, která je též mimo parlament, podporuje šéfa odborů Josefa Středulu.