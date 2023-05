Vláda hází podnikatele přes palubu, říká Havlíček. Znovu by zavedl EET

Jak jako stínový premiér hnutí ANO hodnotíte úsporná opatření a penzijní reformu?

Vládní tisková konference byla katastrofa, přehlídka marnosti. Hodinu plkali o ničem a podstatné věci pak zkrátili tak, že několik hodin po zásadních oznámeních si nejen politici, ale hlavně ti, kterých se opatření týkají, tedy profesní svazy, podnikatelé a podobně, musí informace komplikovaně dohledávat na sítích. Zatím to vypadá, že jde o popravu živnostníků v přímém přenosu. Zvýšení odvodů o sedmdesát procent nikdo nečekal, to je v naprostém kontrastu s předchozími vládními sliby. Nezapomínejme, že živnostníkům se bude ještě zvyšovat DPH. Nelehká situace bude ale i pro firmy. Zvýšení daní o dvě procenta podle mého povede k větší optimalizaci.

Obstrukce? Samozřejmě. Vláda by měla projednávání spojit s vyslovením důvěry

Co škrty v dotacích?

Zde jsem přesvědčen, že k tomu nakonec vůbec nedojde. Je to trik, papír snese všechno. Tam některé věci škrtnout vůbec nejdou, například z důvodu evropských dotací, ze kterých mají firmy kompenzované například emisní povolenky. Vůbec si neumím představit, že v současné době, kdy vláda nahnala český průmysl do smyčky schválením všech evropských nesmyslů, tak ještě sáhne firmám na dotace, které jim to kompenzují. Stát si na to vezme čistých šest miliard ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde dnes chybí třicet miliard, pan ministr Kupka to řeší úvěrem od Evropské investiční banky.

Firem se dotkne i zvýšení daně z nemovitosti o sto procent, ale paradoxně se nedotkne obcí, které by z toho měly efekt. Stát si to stáhne do kapsy. Druhý segment, se kterým vláda vyběhla, jsou důchodci. Ať už ve smyslu toho, že budou mít nižší růst stávajících důchodů, na který měli zákonný nárok.

To posoudí Ústavní soud.

Ano, posoudí, jestli zrušení toho nároku bylo správné, nebo ne. Každopádně dojde ke snížení nárůstu důchodů, které dopadne na nejzranitelnější část populace. Zjednodušeně řečeno, ženeme je na hranici chudoby. Tato vláda má ale jen dva úkoly, bojovat s inflací a bojovat s chudobou.

Důchody ale i tak porostou…

Také záměrně neříkám, že se sníží důchody, ale že se sníží tempo růstu důchodů. Zvýšení věku odchodu do důchodu je velmi nepromyšlený krok. Nikdo vůbec netuší, jak to bude za dvacet, pětadvacet let s ohledem na umělou inteligenci a tak dále. Argumentovat, že se lidé budou dožívat vyššího věku, je úplný nesmysl. Podstatné je, v jaké kondici se lidé vyššího věku dožijí. Člověk v 66 letech dnes není v lepší kondici než před třiceti lety.

Na změnách v DPH se s vládou shodnete?

Po pravdě řečeno, oblast DPH mohla dopadnout hůř. Čekali jsme, že snížená sazba půjde z patnácti na čtrnáct procent, nakonec je to dvanáct. Nebude to mít na inflaci tak negativní vliv, ale přiznám se, že ten krok vůbec nechápu. Je vysoce pravděpodobné, že snížení DPH se cen nedotkne, obchodníci si to nechají, ale zvýšení DPH ano, tedy vodné, stočné atd. dražší bude. Uniká mi smysl tohoto kroku, rozpočtu spíš uškodí, aniž by pomohl lidem. Souhlasíme se zvýšením spotřební daně na tvrdý alkohol a tabák, správné je i ocenění náročných profesí.

Léky, teplo, voda i pivo zdraží. Jídlo nezlevní Ekonomika

Kdybyste byli ve vládě, také byste nyní vysvětlovali reformní kroky. Co byste udělali jinak?

Naše vize, což je něco, co tato vláda vůbec nemá, by byla jednoduchá. Každoročně systematicky snižovat strukturální schodek o půl procenta HDP, dnes by to bylo o čtyřicet miliard a za pět let bychom byli tam, kde bychom chtěli být. Udrželi bychom investice, které tato vláda nyní pohřbívá, a lidé by ještě více nezchudli. Hlavně bychom udrželi budoucí příjmy, které budou vždy dělat podnikatelé, a my je dnes házíme přes palubu.

Zvýšení DPH je lehce proinflační, ale stát přijde o miliardy

Jak přesně byste strukturální schodek snižovali?

Je to mix tří kroků. První by byl důslednější výběr daní. Znovu bychom zavedli EET a důsledněji bychom využívali kontrolní hlášení, rozšířili pravomoci celních úřadů, reverse charge atd. Tam bychom dokázali získat 14–20 miliard. Druhá oblast je snížení státních výdajů. Tady vláda nastavila postup v zásadě správně, to bych jí nevyčítal. Zde se dá ušetřit možná ještě víc, než vláda říká, bavíme se zhruba o dvaceti miliardách. Zbytek by šel ze zvýšení spotřebních daní, kde jsme s vládou v souladu. Dostáváme se na 40–50 miliard. Je to proveditelná věc.

Mnozí ekonomové vládu ocenili, že má odvahu udělat důchodovou reformu, tu vaše vláda neudělala.

Ano, neudělali jsme důchodovou reformu. Ne že bychom neměli odvahu, ale nedokázali jsme se na ní shodnout. To, co představila tato vláda, není žádná důchodová reforma. Jestli to nějací samozvaní experti jako paní Nerudová tvrdí, pak jsem jedině rád, že to za naší vlády jako šéfka komise k důchodové reformě nedotáhla. To přece nemůže myslet vážně.

Co je na tom za důchodovou reformu? To jsou jen parametrické změny. Říkáme, že dnes změníme valorizaci, aby se to projevilo na státním rozpočtu. Tomu rozumím, ale důchodová reforma to není. Pak zvyšujeme naprosto nepromyšleně věk odchodu do důchodu. Třetí věc souvisí s odchody do předčasného důchodu, ale to není žádná důchodová reforma. Ta je přece o tom, jak budou vypadat pilíře, jak se bude motivovat zaměstnanec, zaměstnavatel, jak do toho vstoupí stát, jak to bude s ohledem na možné investice… Tomu říkám důchodová reforma.

Ale toto je výsměch. Stejně jako další opatření. Pětikoalice začala vládnout možná díky tomu, že slíbila, že nezvýší daně. A dnes zvyšuje daně v několika klíčových položkách. Nám se ještě v opozici vysmívali, že jsme zvažovali zvýšit daň z nemovitosti, nakonec jsme to neudělali. Ministr Stanjura tehdy říkal, že je to nepřípustné, a dnes dělá pravý opak toho, co říkal.

Přišla ale válka na Ukrajině, energetická krize.

My jsme měli covid, vládli jsme v naprosto nepředvídatelné době. Dnes už zapomínáme, že jsme nevěděli, co bude druhý den. Celý svět byl zavřený, nemohlo se cestovat, podnikat. Také proto jsme pustili peníze do ekonomiky, ale kdybychom se řídili touto vládou, pustíme do ní o 200 miliard víc. Tato vláda může jen stát v rohu a šoupat nohama. Já bych to bral, kdyby tenkrát nekřičeli, ať dáváme podnikatelům víc. Ať mlčí o tom, že jsme tento problém způsobili.

Máme se připravit na dlouhé obstrukce v parlamentu?

Samozřejmě. Dokonce myslím, že by vláda měla projednávání těchto opatření spojit s vyslovením důvěry, pokud má trochu soudnosti. Ať se každý z koaličních poslanců postaví a řekne, že zvedne daně živnostníkům a firmám.

Vláda to nejspíš neudělá, budete tedy iniciovat vyslovení nedůvěry?

Musíme to promyslet. Pro nás je drtivá většina věcí naprosto nepřijatelná. Co ale vládě vyčítám nejvíc, je to, že ten materiál neprojednala. Ne s opozicí, na to jsme zvyklí. Je vrchol arogance, že to neprojednali se sociálními partnery. Od čeho máme tripartitu? Jak to, že se to dopředu neprojednalo? Tam se to mělo ladit, ne to dnes hodit na stůl a jít s tím do Sněmovny. Kdybych byl dnes šéfem odborů nebo zaměstnavatelských svazů, udělám na tripartitě takový virvál, že by vláda musela skončit. Ať tedy tripartitu rozpustí. Jestli to předsedové odborů, zaměstnavatelských svazů či Hospodářské komory strpí, ať už se jim to líbí, nebo ne, tak selhali, to říkám s plnou odpovědností.

Dvouprocentní daňové navýšení firmy z Česka nevyžene, míní analytici Ekonomika

Co by měli dělat?

Co se týká odborů, slyšel jsem, že jsou připraveny jít do generální stávky.

Budete postup koordinovat s SPD?

Domluvíme se v klubu. Pokud na to budou mít stejný názor, tak budeme rádi, když se připojí.

Budete úžeji spolupracovat i s lidmi, co pořádají protivládní demonstrace, jako je hnutí PRO? S předsedou Jindřichem Rajchlem se znáte ze společného podnikání.

Jindřicha Rajchla jsem neviděl asi osm let. Dnes má vliv ten, kdo je ve Sněmovně, kdo je silný v regionech a dokáže vytvořit tlak. PRO je nově vznikající strana a má určité ambice. Beru, že dělají demonstrace, chápeme lidi, kteří tam chodí, ale nespolupracujeme s nimi.

Nechutné, poprava živnostníků, kritizuje opozice konsolidační balíček Domácí

Proč ANO odmítá návrh vlády na změnu vyměřovacího základu platu ústavních činitelů, podle kterého by v příštím roce platy politiků sice stouply, ale jen o sedmdesát korun měsíčně? To je přece zanedbatelná částka.