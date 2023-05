Dvouprocentní daňové navýšení firmy z Česka nevyžene, míní analytici

„Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob o dva procentní body je tak malé, že ho řada právnických osob nebude řešit ani nebude zvažovat přesuny do jiné země, kde jsou sazby často mnohem vyšší,“ uvedla Jana Skálová ze společnosti TPA Group.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka se zvýšení firemní daně dalo očekávat, plánovaný rozsah není extrémní. „Ano, můžeme čekat negativní dopad na konkurenceschopnost české ekonomiky. Majitelům firem ubudou prostředky na investice. Na druhou stranu však daň zůstane v blízkosti průměru zemí Evropské unie. Zároveň z dosavadních informací nelze tvrdit, že by firmy byly bity více než další daňoví poplatníci,“ uvedl Tyleček. Upozornil na to, že veřejné finance se dostaly do takového stavu, kdy je nelze řešit pouze omezením výdajů.

„Zvýšení sazby daně pro právnické osoby nepovažuji osobně jako nejefektivnější způsob pro získání prostředků do veřejných financí. Na druhou stranu se domnívám, že navržené navýšení o dva procentní body není tak zásadní, aby jej firmy potřebovaly nutně řešit nějakými složitými prostředky daňové optimalizace,“ soudí místopředseda představenstva investiční společnosti Tesla Tomáš Jícha.

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je zvýšení sazby daně drobné a firmy by ho neměly pocítit. „Silnější růst by mohl vést k odlivu strojírenských firem se zahraničními vlastníky do Polska, Rumunska či Bulharska,“ upozornil.

PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády Domácí

Také daňový expert PwC David Borkovec neočekává odliv firem do zahraničí. Úprava daně podle něj ani neznevýhodní Česko v očích zahraničních investorů vzhledem k porovnání sazby daně s okolními státy. „V tomto porovnání však Česká republika nebude výrazněji vybočovat – Slovensko má v současnosti také 21procentní sazbu, Polsko má 19procentní a Rakousko 24procentní. Značně se liší pouze Maďarsko s devítiprocentní sazbou,“ uvedl.

Zdanění fyzických osob jen kosmetické

Borkovec si všímá i úpravy daně z příjmu fyzických osob, kdy se vyšší sazba bude uplatňovat od nižší hranice příjmů než dosud. „Tato změna jde v duchu často vyjadřované neochoty vlády zasahovat výrazněji do zdanění fyzických osob. V porovnání s ostatními změnami na příjmové i výdajové straně rozpočtu se jedná o úpravu spíše kosmetickou,“ uvedl.

Daňový poradce kanceláře Rödl & Partner Miroslav Kocman si u úpravy daní z příjmu fyzických osob všímá omezení některých slev. „Zaráží mě omezení podmínek pro uplatnění slevy na nepracující manželku nebo manžela, která by nově měla být podmíněna tím, že rodiče pečují o dítě do věku tří let. Spolu se zrušením školkovného jsou to opatření, která ztíží situaci mladým rodinám, tedy těm, kteří finanční podporu potřebují nejvíce,“ uvedl.