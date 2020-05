Vedro v zaparkovaném autě může podle studie zabít koronavirus

Jak rychle stoupá teplota v autě zaparkovaném na slunci? Změřili jsme to

University of Georgia uvádí, že v březnu všemožně citované doby života koronaviru na různých površích, které byly od několika hodin do tří dnů na plastech a nerezové oceli, platí pro pokojovou teplotu. Koronavirus „umírá mnohem rychleji při vyšších teplotách a žije déle, jsou-li teploty nízké,” říká Travis Glenn, profesor z oné univerzity.

Z toho vyplývá, že kromě běžně používaného vyvaření roušek by i prací cyklus s teplotou vody 60 °C měl koronavirus spolehlivě zničit. Stejně tak by mělo stačit vhození roušek do sušičky na vysokou teplotu - a ponechání roušek v autě, které parkuje na slunci.