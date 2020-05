Autonomní vozy pomáhají v koronavirové krizi. V Kalifornii rozvážejí jídlo

Poptávka po jejích službách je nyní mnohonásobně vyšší než v běžných časech - obslouží 55 tisíc lidí týdně ve srovnání s 3200 lidmi před omezením volného pohybu. Řada klientů patří do skupin nejvíce ohrožených nemocí Covid-19.

To samozřejmě znamená zásadně vyšší nároky na doručovací kapacitu. A není to všechno - podle šéfa potravinové banky Michaela Wirkkaly se zastavil provoz zhruba u 30 procent obchodních partnerů. To znamená, že mimo širší flotily doručovatelských vozů potřebují také dobrovolníky, kteří ve skladu jídlo balí.