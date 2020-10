Potraviny, které zvyšují koncentraci

Práce či škola z domova obnáší velkou píli, vytrvalost, ale také velký podíl koncentrace. Tu můžeme podpořit vyváženou stravou. To, co jíme a pijeme má totiž významný dopad na to, jak se my dospělí a naše děti celkově cítíme a jak jsme schopni se koncentrovat.