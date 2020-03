Zakazujete, ale roušky nezajistíte. Uberte z image spasitele, tepe vládu opozice

„Zvládneme to. Někdo si roušku ušije, někdo popadne šálu či šátek. Přesně takhle to bylo za komunistů: Stát umí zakazovat a nařizovat, ale zajistit neumí nic, lidé si musí pomoct sami. Zvládneme to, ale na tu neschopnost zapomenout nesmíme,“ napsal na sociální síť šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.