Za porušení karantény v Rusku až sedm let vězení

Zákonodárci pozměnili rovněž sankce za porušení epidemiologických předpisů či nepodřízení se pravidlům stavu nouze, ukládané ve správním řízení. Občanům a právnickým osobám tak mohou za prohřešky hrozit pokuty od 15 000 do 40 000 rublů. V případě úředníků je to od 50 000 do 150 000 rublů, pro právnické osoby – od 200 000 do 500 000 rublů nebo uzavření provozovny až na jeden měsíc.