Vládě se nelíbí skupinové popíjení v parcích a pohrozila, že přitvrdí

„Měl jsem za to, že naše apely budou stačit,” konstatoval Hamáček s poukazem na shlukování a popíjení v parcích, k němuž lákaly příjemné jarní teploty. „Doufal jsem, že pochopí, že si tím říkají o průšvih, neboť je riziko, že někoho zabijou,” nebral si Hamáček servítky. Doposud policie řešila podobné přestupky domluvou.

„Pokud to nefunguje, budeme muset přitvrdit,” dodal s tím, že pokud to nepůjde po dobrém, mohou zasáhnout pořádkové jednotky. „Věřím, že lidé mají rozum a nebudou dělat něco, co ve finále ohrožuje jejich vlastní život i jejich nejbližší,” dodal ministr.