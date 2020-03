Vláda v USA omezuje shromažďování, uzavření hranic nezvažuje

Lidé by se podle vládních doporučení platných 15 dní měli vyhýbat shromážděním o více než deseti lidech a uchýlit se do 14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Měli by také cestovat jen v nutných případech a vyhýbat se barům a restauracím. Deborah Brixová z vládního krizového štábu prohlásila, že pokud se budou lidé doporučeními řídit, "dramaticky" to ovlivní na šíření nákazy.