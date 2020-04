Vláda jedná po velikonoční pauze. Zveřejní scénáře uvolňování

„Vláda to v úterý rozhodne, přednese scénáře uvolňování,“ uvedl před jednáním ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a nastínil, že by se to mělo odehrát ve třech vlnách.

Zmínil, že většina obchodů by mohla být otevřena již v prvních týdnech v květnu – to vše ale za dodržování striktních hygienických a bezpečnostních pravidel.

Kabinet by měl také rozhodnout, zda a kdy se vrátí žáci a studenti v letošním školním roce do lavic. Ministr školství Robert Plaga (ANO) dříve avizoval, že by se měly děti vrátit do škol v polovině května, nicméně rozhodnutí není na něm, ale na ministerstvu zdravotnictví a epidemiolozích.