Viroložka: Pomůžou represe, chytrá karanténa a nakonec vakcína

Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma viry je ve způsobu jejich přenosu. Ebola se přenáší kontaktem s nemocným, kontaminovanými předměty, což je v porovnání s virem šířícím se vzduchem přece jen jednodušeji kontrolovatelná záležitost. Ovšem také jen do jisté míry. Je rozdíl potýkat se s ebolou v izolované vesnici v hloubce tropického pralesa, nebo řešit epidemii eboly v mnohamilionovém slamu.

Svět se globalizuje, život zrychluje, vzdálenosti zkracují. Lidé se dostávají do blízkosti míst, v nichž žijí zvířecí hostitelé nebezpečných nemocí. Některé tropické druhy netopýrů a kaloňů jsou prokazatelnými přenašeči člověka ohrožujících vysoce nebezpečných nákaz, jako byla například epidemie viru Nipah v Malajsii 1999 a Bangladéši 2001, Hendra virus v Austrálii roku 1994, SARS 2003, ebola 2014 až 2015.

Z mého pohledu jsou to hypotetické výroky a ty je nutno buď potvrdit, anebo vyvrátit. Exaktně.

Stačí se podívat do historie, 12. století ovlivnily pravé neštovice, 13. století lepra, 14. století mor, o sto let později se rozmohl syfilis. V 16. století to byla úplavice, 17. století se potýkalo s tuberkulózou, 18. století s tyfem, 19. století s cholerou. Ve druhé polovině 20. století byl velmi často zmiňován virus HIV.