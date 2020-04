Ve slovenském domově sociálních služeb pozitivně testovali 48 lidí

Do budovy zanesl infekci pravděpodobně jeden ze zaměstnanců. Deník Pravda v této souvislosti uvedl, že jedna ze sester se vrátila ze zahraničí. Droba to odmítá a tvrdí, že tato osoba řádně absolvovala domácí karanténu a podstoupila testování, než opět nastoupila do zaměstnání. „Od začátku výskytu koronaviru na Slovensku nepřijímali do domova žádné nové klienty,“ konstatoval Droba.